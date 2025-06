Sciopero per Gaza Cerno | uso strumentale e campagna elettorale alla sinistra di Schlein e Landini | VIDEO

Lo sciopero per Gaza sta scuotendo l’Italia, con treni, bus e aerei fermi in segno di denuncia contro il massacro nella Striscia. Ma è davvero solo solidarietà o si nasconde un uso strumentale della tragedia? Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo, solleva il dubbio: tra politica e umanità, il confine si fa sottile. La domanda rimane: fino a che punto questa mobilitazione rappresenta un gesto genuino o un'opportunità elettorale?

Bus, treni e aerei in tilt e mezza Italia ferma per denunciare il massacro a Gaza. “Ma che c'entra lo sciopero con i bambini che muoiono nella Striscia?”: è la domanda posta dal direttore de Il Tempo Tommaso Cerno, che poi ha anche proposto una lettura dell'uso strumentale del conflitto da parte delle opposizioni. “I pendolari italiani, i turisti si trovano costretti a casa per fare campagna elettorale alla sinistra di Schlein e Landini”, ha chiosato. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sciopero per Gaza, Cerno: uso strumentale e campagna elettorale alla sinistra di Schlein e Landini | VIDEO

