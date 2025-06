sciopero oltre mille lavoratori a udine da tutto il fvg

Oltre mille lavoratori provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia stanno dando vita questa mattina a un colorato e deciso corteo a Udine, aderendo allo sciopero nazionale dei metalmeccanici indetto da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm. La manifestazione, partita da piazzale Diacono e arrivata in piazza Venerio, si è fermata davanti alla sede di Confindustria, con un chiaro messaggio: "Vogliamo il contratto, non ...".

Più di un migliaio di persone sta manifestando questa mattina aderendo allo sciopero nazionale dei metalmeccanici indetto da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm, con una manifestazione regionale che ha portato in piazza lavoratori da tutto il Friuli Venezia Giulia. Il corteo, partito da piazzale Diacono, ha attraversato il centro per concludersi in piazza Venerio, e si è fermato davanti alla sede di Confindustria, al grido di "Vogliamo il contratto, non vogliamo restare poveri" e "Chi non salta Confindustria è". Lo sciopero, che segna la quarantesima ora di astensione dal lavoro dall'inizio della vertenza, è stato proclamato per l'intera giornata per sollecitare il rinnovo del contratto nazionale Federmeccanica-Assistal, scaduto da un anno, e di quello Confapi, fermo dal dicembre 2024. 🔗 Leggi su Quotidiano.net