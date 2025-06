Sciopero oggi 20 giugno stop nel settore dei trasporti | orari e fasce di garanzia

Oggi, 20 giugno, l’Italia si ferma: uno sciopero generale coinvolge trasporti, sanità e scuola, causando disagi su tutto il territorio. Mentre milioni di cittadini affrontano ritardi e cancellazioni, è importante conoscere gli orari e le fasce di garanzia per i servizi essenziali. Resta con noi per scoprire come muoversi e affrontare questa giornata di protesta senza stress.

Venerdì di passione per milioni di italiani che oggi, 20 giugno, si trovano alle prese con uno sciopero generale nazionale che coinvolge il comparto aereo, ferroviario, il trasporto pubblico locale, quello merci su ferrovia (Captrain Italia) e le autostrade (ma la protesta tocca tutte le categorie, dalla sanità alla scuola). La mobilitazione è stata indetta da vari sindacati di base (USB, CUB, SGB, FISI, FLAI e altri), per denunciare la gestione della spesa pubblica: le sigle sindacali chiedono meno fondi per le spese militari e più investimenti in sanità, istruzione, trasporti e sicurezza sul lavoro. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Sciopero oggi 20 giugno, stop nel settore dei trasporti: orari e fasce di garanzia

