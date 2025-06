Sciopero oggi 20 giugno | 32 voli cancellati Ita Airways orari di treni Trenitalia Italo e mezzi pubblici

Oggi, 20 giugno, il settore dei trasporti si ferma: sciopero generale coinvolge treni, aerei e mezzi pubblici, causando cancellazioni e disagi per molti. Con 32 voli Air Italy cancellati e numerosi treni Trenitalia e Italo in ritardo o soppressi, cittadini e pendolari devono affrontare una giornata di caos. Restate aggiornati e scoprite come pianificare al meglio i vostri spostamenti in questa giornata difficile.

Oggi, venerdì 20 giugno, giornata difficile per il settore dei trasporti a causa dello sciopero generale proclamato dai sindacati Usb, Cub e Cobas. Riguarda tutte le categorie, anche scuola e sanità , ma sta causando problemi soprattutto a chi si sposta in treno, con i mezzi pubblici e in aereo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Treni a rischio per lo sciopero generale: orari e fasce garantite; Sciopero di 24 ore dei trasporti, le fasce orarie di garanzia dei mezzi Gtt nel Torinese; Sciopero generale in arrivo, trasporti a rischio: orari di mezzi Atm e treni.

Sciopero 20 giugno: coinvolti treni, aerei e trasporto pubblico locale. A Milano linee aperte anche dopo le 8.45 - Treni, aerei e trasporto locale coinvolti nello sciopero nazionale del 20 giugno. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Sciopero trasporti oggi 20 giugno: treni, aerei e bus cancellati o in ritardo. Gli aggiornamenti - Roma, 20 giugno 2025 – Treni cancellati o in ritardo, almeno 32 voli Ita annullati e trasporto pubblico locale a macchia di leopardo nelle città per l’adesione allo sciopero nazionale. Lo riporta quotidiano.net