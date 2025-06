Sciopero nazionale metalmeccanici | in 400 a Lanciano per chiedere il rinnovo del contratto FOTO

Oggi, 20 giugno, Lanciano ha ospitato un'energica manifestazione dei metalmeccanici, uniti nella richiesta di un rinnovo contrattuale urgente e giusto. Le lavoratrici e i lavoratori hanno sfilato per le vie centrali, sostenuti dai sindacati Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil, che chiedono con forza la ripresa immediata delle trattative. È un gesto di determinazione e solidarietà volto a garantire un futuro più stabile e dignitoso per tutti.

🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Sciopero nazionale metalmeccanici: in 400 a Lanciano per chiedere il rinnovo del contratto [FOTO]

Metalmeccanici sul piede di guerra: “Se non si riaprono le trattative per il rinnovo del contratto, il 20 giugno sarà sciopero nazionale” - I metalmeccanici sono sul piede di guerra: se entro il 30 maggio non si riapriranno le trattative per il rinnovo del contratto collettivo, sarà proclamato uno sciopero nazionale di otto ore il 20 giugno.

Sciopero generale dei metalmeccanici: venerdì 20 giugno manifestazione a Lanciano; Corteo dei metalmeccanici in sciopero: centro blindato a Lanciano; Metalmeccanici in sciopero: a Lanciano la manifestazione regionale Abruzzo-Molise.

SCIOPERO METALMECCANICI: IN PROVINCIA CHIETI ADESIONE 62%, A LANCIANO MANIFESTAZIONE PER CONTRATTO - LANCIANO – “La giornata di mobilitazione unitaria dei lavoratori metalmeccanici ha registrato nella provincia di Chieti una tenuta significativa dello sciopero, con un’adesione media che si attesta in ... Scrive abruzzoweb.it

Lanciano, metalmeccanici di Abruzzo e Molise in piazza - Da Cgil, Cisl e Uil di Abruzzo Molise l'appello per il rinnovo del contratto nazionale che riguarda 30mila lavoratori in Abruzzo e più di 8mila in M ... Segnala rainews.it