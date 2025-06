Sciopero nazionale disagi e ritardi a Santa Maria Novella Speriamo di riuscire a partire FOTO

Un'altra giornata di caos e disagi per chi si affida al treno, con lo sciopero nazionale di 24 ore che ha paralizzato Santa Maria Novella. Tra ritardi e cancellazioni, i viaggiatori sperano in una ripresa rapida delle normali attività . La situazione rimane critica, ma la speranza di ripartire è sempre viva: confidiamo che le ferrovie tornino presto a funzionare senza intoppi, garantendo un viaggio più sereno per tutti.

