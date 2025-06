Sciopero nazionale 20 giugno 2025 | orari fasce protette dei treni e voli garantiti

Oggi, 20 giugno 2025, gli italiani si preparano a uno sciopero nazionale che coinvolge sia il trasporto pubblico che privato, proclamato da sindacati di base e alcune sigle confederali. Una mobilitazione che mira a sensibilizzare sulle priorità di spesa pubblica, chiedendo meno fondi per la difesa e più investimenti in sanità , istruzione e trasporti. Ecco tutto quello che devi sapere sugli orari delle fasce protette dei treni e voli garantiti.

Oggi, venerdì 20 giugno, sciopero nazionale che riguarda alcuni settori del trasporto pubblico e privato. La mobilitazione è stata proclamata da parte di sindacati di base  (USB, CUB, SGB, FISI, FLAI, SI?COBAS) e alcune sigle confederali. Le sigle che hanno proclamato lo sciopero  contestano la gestione della spesa pubblica da parte del governo, chiedendo meno fondi per le spese militari e più investimenti in sanità , istruzione, trasporti e sicurezza sul lavoro. Inoltre ci sono richieste specifiche come aumenti salariali, rinnovo dei contratti, riduzione dell’orario di lavoro e opposizione a privatizzazioni e precarizzazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it