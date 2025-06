Sciopero metalmeccanici in Trentino Alto Adige adesione all' 80%

Questa mattina, il cuore di Trento si è animato con un corteo vibrante e determinato, testimoniando l'unità dei metalmeccanici trentini nel chiedere un futuro migliore. Con un'adesione record dell'80%, la mobilitazione ha dimostrato quanto sia forte il desiderio di rivendicazioni e diritti nel settore. In regione, il rinnovo contrattuale interessa circa...

Un lungo, colorato e determinato corteo ha attraversato questa mattina le vie del centro storico di Trento, nell'ambito della nuova giornata di mobilitazione nazionale per il rinnovo del contratto collettivo dei metalmeccanici. Anche in Trentino-Alto Adige la partecipazione è stata altissima: nelle principali aziende del territorio si è registrata in media un'adesione dell'80% della produzione. Il rinnovo contrattuale interessa in regione circa 30.000 lavoratrici e lavoratori, di cui 12.000 solo in provincia di Trento. La mobilitazione ha coinvolto in modo significativo numerose aziende del territorio: tra le più rappresentative si segnalano adesioni del 75% alla Sandvik, del 90% tra gli operai della ZF, oltre il 90% alla Coster2, il 90% alla Bonfiglioli, l'80% alla Dana di Rovereto, l'85% alla sede di Arco, l'80% alla Ebara e il 90% alla Meccanica del Sarca.

