Sciopero metalmeccanici in 10mila bloccano la tangenziale di Bologna | Saranno denunciati

Una protesta massiccia scuote Bologna: circa 10.000 metalmeccanici, in sciopero per il rinnovo contrattuale, hanno bloccato la tangenziale, causando disagi e tensioni. La situazione evidenzia l’urgenza di un dialogo tra le parti, ma la Questura non tollera azioni che compromettono la sicurezza e la mobilità cittadina. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa protesta imponente e le possibili conseguenze.

Circa diecimila metalmeccanici in sciopero per il rinnovo del nuovo contratto hanno bloccato la tangenziale di Bologna creando forti disagi alla circolazione. La Questura: "Saranno denunciati". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sciopero - metalmeccanici - tangenziale - bologna

Metalmeccanici sul piede di guerra: ‚ÄúSe non si riaprono le trattative per il rinnovo del contratto, il 20 giugno sar√† sciopero nazionale‚ÄĚ - I metalmeccanici sono sul piede di guerra: se entro il 30 maggio non si riapriranno le trattative per il rinnovo del contratto collettivo, sar√† proclamato uno sciopero nazionale di otto ore il 20 giugno.

Ecco la causa della colonna di fumo visibile in molte zone di Bologna Vai su Facebook

Sciopero 20 giugno, i metalmeccanici bloccano la tangenziale di Bologna per protesta; Manifestazione dei metalmeccanici invade la tangenziale di Bologna: traffico bloccato; Metalmeccanici in sciopero bloccano la Tangenziale, oltre 8mila in corteo | VIDEO.

10mila metalmeccanici bloccano la tangenziale a Bologna, la questura: denuncia con dl sicurezza - Sui manifestanti scatta il nuovo decreto sicurezza. Lo riporta msn.com

Sciopero 20 giugno, i metalmeccanici bloccano la tangenziale di Bologna - L'iniziativa è stata autorizzata dalla Questura che ha concesso ai manifestanti un tempo di 45 minuti per poter mettere in scena la protesta ... Riporta tg24.sky.it