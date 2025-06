Sciopero metalmeccanici | corteiblocchi

Oggi, migliaia di metalmeccanici scendono in piazza per rivendicare un rinnovo contrattuale atteso da un anno, con manifestazioni che coinvolgono Bologna, Ancona, Genova e Firenze. La loro protesta ha causato blocchi stradali e rallentamenti significativi, simbolo di una richiesta urgente di rispetto e riconoscimento. È un passo importante nella battaglia per salari più equi e condizioni di lavoro migliori.

12.00 Gli oltre 7.000 metalmeccanici che partecipano alla manifestazione a Bologna per chiedere il rinnovo del contratto nazionale di lavoro hanno invaso la tangenziale, bloccando il traffico. Bloccato invece temporaneamente ad Ancona l'ingresso del porto. I metalmeccanici scioperano oggi per 8 ore per il rinnovo del contratto, scaduto da un anno. Cortei anche a Genova, Firenze e in altre città . 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

