Sciopero metalmeccanici a Bologna bloccano la tangenziale

Questa mattina Bologna si è trasformata in un palcoscenico di protesta con il blocco della tangenziale da parte dei metalmeccanici. Circa 10.000 lavoratori, uniti dalle organizzazioni Fiom Cgil, Fim-Cisl e Uilm, hanno invaso le strade della città in segno di solidarietà e richiesta di attenzione alle loro istanze. La manifestazione ha suscitato grande fermento e riflessioni sul futuro del settore industriale locale. Ma cosa succederà ora?

Manifestanti a Bologna invadono la tangenziale: si è svolta questa mattina la manifestazione con corteo preavvisata dalle organizzazioni sindacali Fiom Cgil, Fim-Cisl e Uilm, a cui hanno aderito i lavoratori del settore metalmeccanico provenienti da tutta la Regione Emilia-Romagna. I manifestanti, spiega la questura, dopo essersi radunati in circa 10mila presso il Parco Nord, anziché seguire il percorso cittadino concordato con l’Autorità di pubblica sicurezza, hanno deciso di fare ingresso in tangenziale dall’ingresso 7 in direzione San Lazzaro di Savena nonostante lo schieramento dei Reparti inquadrati della Polizia che, viene spiegato, per scongiurare il verificarsi di ulteriori situazioni di pericolo, hanno evitato respingimenti con l’uso della forza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sciopero metalmeccanici, a Bologna bloccano la tangenziale

