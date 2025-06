Sciopero in Toscana venerdì nero per i trasporti Voli cancellati a Firenze e a Pisa caos nelle stazioni

Venerdì 20 giugno in Toscana si trasforma in un vero e proprio caos: lo sciopero generale dei trasporti e dei metalmeccanici ha paralizzato Firenze e Pisa, causando cancellazioni di voli e disagi nelle stazioni. Un giorno di protesta che mette a dura prova pendolari e viaggiatori, costretti a fare i conti con ritardi e incertezze. La situazione resta critica e si prospettano ulteriori sviluppi nelle prossime ore.

Firenze, 20 giugno 2025 – Venerdì nero per i trasporti in Toscana, a causa dello sciopero generale proclamato oggi dai sindacati di base, al quale si è andato ad aggiungere quello dei metalmeccanici, con corteo regionale che ha sfilato per Firenze. I disagi maggiori nelle stazioni e negli aeroporti di Firenze e Pisa, dove sono stati cancellati tanti voli: 23 in partenza dallo scalo fiorentino, e altrettanti in arrivo, 13 partenze e 3 arrivi a Pisa. Anche sul fronte ferroviario, tanti i treni cancellati. Sul sito Treni News della Regione Toscana, se ne contano 184 (aggiornamento delle 14.51). Lo sciopero andrà avanti fino alle 21, con fascia di garanzia a partire dalle 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sciopero in Toscana, venerdì nero per i trasporti. Voli cancellati a Firenze e a Pisa, caos nelle stazioni

