Sciopero generale | treni bus ospedali e non solo Venerdì di disagi

Venerdì 20 giugno 2025 si preannuncia un giorno di mobilitazione generale in Italia, con uno sciopero che coinvolge treni, bus, ospedali e molti altri settori pubblici e privati. Un momento cruciale che potrebbe causare disagi significativi ai cittadini, mentre lavoratori e sindacati si uniscono per rivendicare i loro diritti. Restate aggiornati per scoprire come questa protesta influenzerà la vostra giornata.

Oggi, venerdì 20 giugno 2025, è il giorno dello sciopero generale delle categorie pubbliche e private. Possibili disagi per gli utenti perché sono tanti i settori coinvolti nella mobilitazione lanciata in tutta Italia dai sindacati Cub, Sgb, Usb e Si-Cobas, con l'adesoone di Sbm, Usb Pi, Fisi e.

