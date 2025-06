sciopero generale oggi disagi per i cittadini

Oggi, l’Italia si ferma per uno sciopero generale che sta causando notevoli disagi ai cittadini. Dopo appena una settimana dalla precedente agitazione, questa volta il settore dei trasporti è particolarmente colpito, con possibili interruzioni di metro, autobus e tram a Milano. La mobilitazione coinvolge numerosi settori, rendendo difficile spostarsi e creando disagio a chi deve raggiungere lavoro, scuola o altri impegni. La situazione, come sempre, richiede pazienza e solidarietà.

Sciopero generale oggi. E’ la seconda agitazione sindacale nel giro di una settimana dopo quella di Lunedì 16 giugno in occasione della quale si erano fermati i lavoratori di Trenord. Lo sciopero coinvolgerà anche il settore dei trasporti con possibili disagi per chi si sposta con i mezzi. A Milano a rischio anche metropolitane, autobus e tram, come da comunicato dall’Azienda dei trasporti milanesi (Atm). Non si fermeranno solo i mezzi Atm ma potrebbero esserci disagi anche per viaggia a bordo della gran parte dei treni italiani. Sciopero, coinvolta anche Trenitalia. Trenitalia ha pubblicato una nota dove conferma che “dalle ore 21 di giovedì 19 alle ore 21 di venerdì 20 giugno, i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs, Trenitalia e Trenitalia Tper”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com