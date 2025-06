Sciopero generale di oggi venerdì 20 giugno Metropolitana bus e treni a rischio La diretta

Oggi, venerdì 20 giugno 2025, Milano si trova di fronte a una giornata di caos e incertezza: lo sciopero generale indetto dai sindacati di base coinvolge metropolitane, autobus e treni, mettendo a rischio milioni di spostamenti. La città si prepara a un venerdì di disagi, con possibili ripercussioni anche sui voli e altri mezzi di trasporto. Se per...

Milano, 20 giugno 2025 – Ore difficili per chi deve viaggiare per motivi di lavoro o svago. Lo sciopero generale nazionale indetto dai sindacati di base; diverse sigle fra le quali Usb, Cub, Sgb, Fisi e Flai, mette a rischio gli spostamenti praticamente per tutta la giornata di oggi, venerdì 20 giugno, su diversi fronti, dagli itinerari in aereo ai movimenti in città, con il blocco organizzato anche per il trasporto pubblico locale. Se per quanto riguarda Trenord l’agitazione è cominciata ieri, giovedì 19 giugno, dalle 21 (fasce di garanzia 6-9 e 18-21), a Milano il servizio Atm non è garantito dalle 8. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it