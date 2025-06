Sciopero generale del 20 giugno | disagi per moltissimi non solo trasporti

Domani, 20 giugno, un importante sciopero generale coinvolge vari settori, dai trasporti alla sanità, e promette di causare disagi significativi. Le categorie autonome Usb, Cub e Cobas hanno proclamato la mobilitazione, manifestando il loro malcontento e chiedendo attenzione alle rivendicazioni dei lavoratori. Per quanto riguarda le Ferrovie, lo sciopero…

È in programma per domani 20 giugno uno sciopero generale che potrebbe causare forti disagi, soprattutto a chi ha in programma viaggi in treno, aereo o mezzi pubblici. La mobilitazione è stata proclamata dai sindacati autonomi Usb, Cub e Cobas e coinvolgerà tutte le categorie, dalla sanità alla scuola, fino al comparto dei trasporti, considerato il più esposto a possibili interruzioni e rallentamenti. Per quanto riguarda le Ferrovie, lo sciopero è previsto dalle 21.00 di giovedì alle 20.59 di venerdì. Trenitalia ha comunicato che potranno verificarsi cancellazioni totali o parziali dei treni Frecciarossa, Intercity e Regionali, pur garantendo le fasce di servizio minimo tra le 06. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sciopero generale del 20 giugno: disagi per moltissimi, non solo trasporti

In questa notizia si parla di: sciopero - generale - giugno - disagi

Lo sciopero generale che rischia di far saltare metro, bus, tram e treni: cosa vogliono i lavoratori - Lo sciopero generale che minaccia metro, bus, tram e treni è più di una protesta: è la voce dei lavoratori che si oppongono alle politiche belliciste del Governo Meloni.

Si annunciano disagi nel trasporto pubblico in regione venerdì 20 giugno a causa di uno sciopero generale nazionale indetto dalla USB l'unione sindacale di Base del pubblico impiego che in Friuli Venezia Giulia registra quasi 2000 iscritti. Presentate le motiv Vai su Facebook

SCIOPERO GENERALE DEL 20 GIUGNO, FAL: POSSIBILI DISAGI PER L’UTENZA Vai su X

Sciopero 20 giugno 2025: treni, aerei, autostrade, trasporti pubblici. Orari e fasce di garanzia; Sciopero dei trasporti il 19 e 20 giugno 2025, a rischio treni, bus e voli; Sciopero treni, metro e bus: gli orari dello stop di 24 ore tra giovedì e venerdì.

Sciopero del 20 giugno, trasporti ma non solo. Cosa succede a treni e aerei: tutte le info - Giornata complicata per i trasporti, che si fermeranno per lo sciopero generale proclamato dalle categorie pubbliche e private ... Da dire.it

Sciopero trasporti oggi, 20 giugno: gli orari dello stop, le fasce protette dei treni e i voli garantiti - E’ scattato alle 21 di giovedì 19 giugno lo sciopero di tutte le categorie: sanità, scuola e trasporti, dove si attendono i disagi maggiori ... Secondo msn.com