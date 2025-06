Sciopero generale a Napoli | disagi per i treni regolari metro e bus

A Napoli, la giornata si presenta complessa a causa dello sciopero generale proclamato dai sindacati autonomi Usb, Cub e Cobas. Disagi significativi si registrano sui treni regionali, con ritardi e cancellazioni, mentre metro e bus continuano a circolare, seppur con alcune limitazioni. La mobilitazione coinvolge settori fondamentali, dalla sanità alla scuola, rendendo difficile muoversi senza inconvenienti. È importante restare aggiornati per pianificare al meglio gli spostamenti di oggi.

Giornata complicata per i trasporti pubblici a Napoli a causa dello sciopero generale indetto dai sindacati autonomi Usb, Cub e Cobas. La mobilitazione coinvolge numerosi settori, dalla sanità alla scuola, ma i disagi principali si registrano nel settore dei trasporti. Per quanto riguarda i treni regionali, si segnalano ritardi e cancellazioni, mentre la metropolitana e i mezzi di superficie – bus e tram – stanno funzionando regolarmente, con conseguenze limitate per i viaggiatori. Lo sciopero del personale delle Ferrovie è iniziato alle ore 21:00 di ieri e proseguirà fino alle 20:59 di oggi, con fasce di garanzia previste dalle 06:00 alle 09:00 e dalle 18:00 alle 21:00 per i servizi regionali. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Sciopero generale a Napoli: disagi per i treni, regolari metro e bus

Diversi treni cancellati e con ritardi fino a mezz'ora alla stazione Termini di Roma a causa dello sciopero dei trasporti proclamato dai sindacati autonomi Usb, Cub e Cobas. Pochi disagi per i trasporti locali a Milano a Napoli.

