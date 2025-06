Sciopero del venerdì

Venerdì, il giorno che tutti attendono con entusiasmo per il weekend, si trasforma spesso in un incubo di disagi e cancellazioni. In Italia, ormai, “venerdì” è sinonimo di sciopero, creando aspettative contrastanti tra chi sogna il relax e chi si prepara a affrontare i disservizi. Anche oggi, 20 giugno, la tradizione si è ripetuta con precisione quasi religiosa, lasciando molti utenti in attesa di risposte e soluzioni.

Venerdì. Giorno amato da chi sogna il weekend, temuto da chi deve prendere un treno, un autobus o un aereo. Perché ormai, in Italia, dire “venerdì” equivale sempre più spesso a dire “sciopero”. E anche oggi, 20 giugno, la tradizione è stata rispettata con rigore quasi liturgico: treni cancellati, voli sospesi, bus e tram a . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Sciopero del venerdì

In questa notizia si parla di: venerdì - sciopero - dire - first

Sciopero treni 17 maggio: revocato. Stop alla circolazione venerdì 23 - È stato revocato lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS italiane, originariamente previsto per sabato 17 maggio 2025.

CCNL metalmeccanici. Fim Fiom Uilm: Venerdì 20 giugno sciopero di 8 ore con manifestazioni regionali. Uliano a Bologna, De Palma a Napoli, Palombella a Mestre Vai su Facebook

Fisac-First, venerdì 27 sciopero di due ore alla Sace; Sciopero 20 giugno: treni Trenitalia e Italo a rischio. Venerdì nero anche per aerei, mezzi pubblici, trag...; Salvini annuncia la precettazione per lo sciopero di venerdì. Ma l’Usb: “Tutto confermato in….