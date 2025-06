Sciopero del 20 Giugno | Ventiquattro ore di disagi per i trasporti pubblici e non solo

Oggi, 20 giugno, l'Italia si ferma per 24 ore di disagi nei trasporti pubblici e non solo, con un'importante agitazione sindacale che interessa diverse categorie di lavoratori. Dalle prime ore del mattino fino alle 20.59, le manifestazioni di protesta si susseguiranno, influenzando la mobilità di milioni di cittadini. Ma cosa significano davvero queste proteste per il nostro quotidiano? Scopriamolo insieme.

Nella giornata di oggi venerdì 20 giugno, un'importante agitazione sindacale sta coinvolgendo diverse categorie di lavoratori in Italia, con riflessi significativi sulle modalità di spostamento della popolazione. A partire dalle ore 21 del giovedì precedente fino alle 20.59 di venerdì, i lavoratori dei settori più disparati incroceranno le braccia in seguito allo sciopero proclamato dai sindacati autonomi Usb, Cub e Cobas. L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Sciopero del 20 Giugno: Ventiquattro ore di disagi per i trasporti pubblici e non solo

In questa notizia si parla di: sciopero - giugno - ventiquattro - disagi

Sciopero delle poste il 3 giugno: a Bergamo coinvolti 1.300 lavoratori - Il 3 giugno, Bergamo si prepara a una significativa mobilitazione con lo sciopero nazionale delle poste, indetto da Slc Cgil e UilPoste.

Sciopero aerei 20 giugno. Venerdì di disagi per i trasporti con cancellazioni anche per i voli. La protesta avrà una durata di 24 ore (dalle ore 00:00 alle 23:59 di venerdì). Vai su Facebook

#Treni | #Sciopero nazionale Possibili disagi per i servizi di #GruppoFS, #Trenitalia e #Tper, dalle 21:00 del 19 alle 21:00 del 20 #giugno ?Regolari i servizi RFI e Trenitalia in #Sardegna #Piemonte e #ValledAosta https://buff.ly/0MdHGtG @Emerge Vai su X

Sciopero 20 giugno 2025: treni, aerei, autostrade, trasporti pubblici. Orari e fasce di garanzia; Sciopero treni, metro e bus: gli orari dello stop di 24 ore tra giovedì e venerdì; Sanità , disagi in vista: proclamato lo sciopero di 24 ore.

Sciopero di 24 ore dei sindacati autonomi: possibili disagi per i trasporti dalle 21 - Ventiquattro ore di potenziali disagi per chi deve spostarsi con i mezzi pubblici. Riporta rainews.it

Sciopero nazionale, disagi e ritardi a Santa Maria Novella. "Speriamo di riuscire a partire" \ FOTO - Lo sciopero nazionale di ventiquattro ore, indetto da Confederazione Unitaria di Base (CUB), Sindacato Generale di Base (SGB) e Unione S ... Secondo firenzetoday.it