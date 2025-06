Sciopero dei trasporti si fermano treni e bus Venerdì nero anche a Latina

Venerdì 20 giugno si preannuncia un giorno difficile per pendolari e viaggiatori, con uno sciopero dei trasporti che coinvolge treni e bus a Latina e in tutta Italia. La protesta, prevista per 24 ore, potrebbe causare disagi e variazioni nei servizi, mettendo a dura prova la mobilità quotidiana di molti. Rimanete aggiornati e pianificate i vostri spostamenti con attenzione: la vostra sicurezza e puntualità sono la nostra priorità.

Venerdì difficile, quello di oggi 20 giugno, anche per i pontini sul fronte trasporti a causa di uno sciopero di 24 ore che mette a rischio la regolare circolazione di bus e treni nella provincia di Latina. Sono possibili dunque modifiche o cancellazioni delle corse nell’ambito di una. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Sciopero dei trasporti, si fermano treni e bus. Venerdì nero anche a Latina

In questa notizia si parla di: sciopero - trasporti - treni - venerdì

Confermato il secondo sciopero dei trasporti in 11 giorni: gli orari ufficiali - A distanza di soli 11 giorni dall'ultimo sciopero nazionale dei trasporti, il personale ferroviario si prepara a una nuova protesta, confermata da Trenord per sabato 17 maggio.

Sciopero del 20 giugno, altro venerdì nero per i mezzi pubblici | Bus, metro treni e aerei: orari e fasce di garanzia #sciopero #trasporti #treni #metro #20giugno https://tgcom24.mediaset.it/cronaca/sciopero-20-giugno-trasporti-bus-treni-metro-aerei-orari_99935 Vai su X

Sciopero nazionale trasporti di venerdì 20 giugno ? Treni, voli e trasporti pubblici a rischio per 24 ore ? Ferrovie: sciopero nazionale FS (Trenitalia, Trenord, Italo), dalle 21:00 del 19/06 alle 21:00 del 20/06 (cancellazioni e ritardi previsti, con alcune cors Vai su Facebook

Treni a rischio per lo sciopero generale: orari e fasce garantite; Sciopero treni, metro e bus: gli orari dello stop di 24 ore tra giovedì e venerdì; Venerdì nero per i trasporti: sciopero di 24 ore dalle 21 di giovedì 19: fermi aerei, treni e bus.