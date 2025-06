Sciopero dei metalmeccanici in 5mila per le vie di Bergamo | traffico difficoltoso in centro

Venerdì mattina a Bergamo una grande mobilitazione dei metalmeccanici ha coinvolto circa 5.000 lavoratori, bloccando le vie del centro e causando disagi nel traffico. La manifestazione, partita dalla stazione, si è svolta in piazza Vittorio Veneto con interventi delle principali sigle sindacali. Lo sciopero, indetto contro le condizioni di lavoro e le politiche aziendali, rappresenta un importante momento di protesta e di richiesta di ascolto.

Bergamo. Venerdì mattina, 20 giugno, in centro è il giorno dello sciopero dei metalmeccanici. Secondo le prime stime sarebbero 5mila le tute blu che hanno partecipato alla manifestazione Il corteo è partito dalla stazione per raggiungere piazza Vittorio Veneto, dove si svolgeranno gli interventi dei delegati di Fim, Fiom e Uilm. La manifestazione ha bloccato le vie del centro: il traffico risulta difficoltoso Lo sciopero è stato indetto “contro l’immobilismo di Federmeccanica, che continua ad avere un atteggiamento irresponsabile e sta dimostrando di non voler riaprire la trattativa per il contratto collettivo nazionale di lavoro, nonostante sia passato ormai quasi un anno dalla scadenza”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Sciopero dei metalmeccanici, in 5mila per le vie di Bergamo: traffico difficoltoso in centro

