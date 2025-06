Sciopero dei metalmeccanici in 5000 a Napoli | Bloccheremo la nazione De Palma | Operai non arrivano a fine mese

In un’Italia in fermento, i metalmeccanici di Napoli si sono mobilitati con forza, con circa 5000 lavoratori che scendono in piazza per chiedere un giusto rinnovo contrattuale. La loro protesta, simbolo di un disagio diffuso, rischia di bloccare il Paese intero, mettendo in luce le difficoltà di operai e dipendenti che non arrivano a fine mese. La lotta continua, perché i diritti dei lavoratori non possono aspettare.

Giornata di scioperi e manifestazioni in tutta Italia. A Napoli circa 5000 metalmeccanici hanno manifestato per chiedere il rinnovo del contratto nazionale. Il corteo organizzato da Fiom -Cgil, Fim -Cisl e Uilm ha attraversato il Corso Umberto fino a Piazza Matteotti. “È da più di un anno che abbiamo presentato una piattaforma unitaria e aspettiamo risposte – spiega il Segretario Generale Fiom-Cgil Michele De Palma – siamo a 40 ore di sciopero perché vogliamo rinnovare il contratto nazionale di lavoro che riguarda più di un milione e mezzo di metalmeccaniche e di metalmeccanici, per rilanciare l’industria e per rilanciare l’economia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sciopero dei metalmeccanici, in 5000 a Napoli: “Bloccheremo la nazione”. De Palma: “Operai non arrivano a fine mese”

In questa notizia si parla di: metalmeccanici - napoli - palma - sciopero

CCNL metalmeccanici. Fim Fiom Uilm: Venerdì 20 giugno sciopero di 8 ore con manifestazioni regionali. Uliano a Bologna, De Palma a Napoli, Palombella a Mestre Vai su Facebook

Sciopero metalmeccanici, in 5mila in corteo a Napoli. De Palma (Fiom): «In piazza per il rinnovo del contratto di lavoro»; Sciopero dei metalmeccanici, in 5000 a Napoli: “Bloccheremo la nazione”; Il giorno dei metalmeccanici: sciopero e mobilitazione per il contratto.

Napoli, cinquemila operai sfidano il caldo in corteo: "Aumento dei salari, non ci fermiamo" - Sfilano così gli operai arrivati da Napoli e provincia per la manifestazione, che partita da piazza Garibaldi si conclude a piazza Matteo ... Da napoli.repubblica.it

Metalmeccanici in piazza per il contratto - Cinquemila, secondo i sindacati, in corteo da piazza Mancini a piazza Matteotti a Napoli per rivendicare il rinnovo del contratto nazionale di lavoro. ilroma.net scrive