Sciopero dei metalmeccanici anche i lecchesi tra i cinquemila di Bergamo

Venerdì 20 giugno, le strade di Bergamo si sono animate con la voce potente dei metalmeccanici lombardi, tra i circa cinquemila partecipanti che hanno manifestato contro l’immobilismo di Federmeccanica nel rinnovo del contratto. Questa mobilitazione testimonia la crescente determinazione dei lavoratori a rivendicare diritti e condizioni più giuste, un segnale forte per tutto il settore. La protesta proseguirà fino a quando le loro richieste non saranno ascoltate e accolte.

Venerdì 20 giugno i metalmeccanici lombardi sono scesi in piazza per protestare contro "l'immobilismo di Federmeccanica" nel rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. A Bergamo, dove si è concentrata la manifestazione regionale, hanno partecipato circa cinquemila lavoratori del.

A Bergamo la manifestazione regionale che ha riunito quasi 5mila tute blu da tutta la Lombardia. Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil chiedono unitariamente le riprese della trattative con Federmeccanica. Il corteo è partito alle 10 di venerdì 20 giugno dal piazzale

