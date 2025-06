Sciopero dei metalmeccanici a Bologna migliaia di operai invadono la tangenziale | le immagini

Oggi Bologna si trasforma in un palcoscenico di protesta: migliaia di metalmeccanici hanno invaso la tangenziale, dando voce alle proprie rivendicazioni per il rinnovo del contratto nazionale. La manifestazione, parte di una mobilitazione nazionale, evidenzia il forte disagio e la determinazione degli operai. Tra blocchi e tensioni, la protesta continua a far parlare di sé, sottolineando l’importanza di ascoltare le esigenze della forza lavoro.

Migliaia di metalmeccanici hanno invaso la tangenziale di Bologna durante lo sciopero indetto oggi, venerdì 20 giugno. La manifestazione in corso in tutta Italia chiede il rinnovo del contratto nazionale di lavoro. I manifestanti hanno bloccato il traffico e, dato che l’ingresso in tangenziale non era stato autorizzato, in virtĂą del nuovo decreto sicurezza, saranno denunciati. Su richiesta degli organizzatori sono stati vietati i fumogeni. Alcuni camionisti e automobilisti che stavano percorrendo le corsie parallele rispetto a quelle occupate dalla manifestazione hanno suonato i clacson in solidarietĂ . 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sciopero dei metalmeccanici, a Bologna migliaia di operai invadono la tangenziale: le immagini

Metalmeccanici in sciopero bloccano la Tangenziale, oltre 7mila in corteo | VIDEO - Oggi, i metalmeccanici italiani scendono in piazza in un corteo imponente di oltre 7.000 lavoratori, bloccando la tangenziale di Bologna in segno di protesta per il rinnovo contrattuale.

