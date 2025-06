Sciopero cancellazioni treni a raffica anche a Trieste

Lo sciopero dei trasporti scuote anche Trieste, con cancellazioni a raffica che paralizzano le corse ferroviarie. Da ieri sera, sindacati Usb, Sgb e Cub hanno proclamato uno sciopero generale di 24 ore, portando disagi e incertezze ai pendolari del Nordest. La mobilitazione, frutto di una protesta condivisa, apre un dibattito cruciale sul futuro delle infrastrutture e i diritti dei lavoratori. Resta con noi per scoprire come affrontare questa emergenza e le eventuali soluzioni.

Raffica di cancellazioni dei treni per lo sciopero generale dei trasporti di 24 ore proclamato dai sindacati Usb, Sgb e Cub dalla serata di ieri, giovedì 19 giugno, alle 21 di oggi, venerdì 20. Come riporta Il Messaggero, le segnalazioni per il Nordest arrivano soprattutto da Trieste, Udine e. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Sciopero, cancellazioni treni a raffica anche a Trieste

