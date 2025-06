Sciopero a Venezia fermo circa il 70% dei vaporetti

Oggi Venezia si ferma: circa il 70% dei vaporetti resta ancorato ai moli, mentre i mezzi su terra segnano un’adesione superiore al 60%. Lo sciopero nazionale dei Sindacati di Base colpisce duramente il cuore della mobilità veneziana, lasciando molti residenti e visitatori in attesa di risposte. Questa giornata di protesta mette in evidenza le sfide e le tensioni nel settore dei trasporti pubblici, che potrebbe ancora riservare sorprese nel corso delle ore.

Circa i due terzi del personale dipendente del trasporto pubblico locale di Venezia ha aderito allo sciopero nazionale di 24 ore indetto per la giornata di oggi dai Sindacati di Base. Actv, azienda che gestisce il servizio del Tpl nel territorio metropolitano, comunica i numeri ufficiali a metà giornata: 68,59% per il settore navigazione, 60,8% per quello automobilistico. Il dato, ricorda Actv, "è parziale e potrebbe modificarsi nel corso della giornata". La manifestazione, fatta salva la fascia di garanzia pomeridiana, proseguirà fino alle 23.59. 🔗 Leggi su Quotidiano.net