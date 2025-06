Sciopero a Milano corteo sindacati base | Fermare il genocidio in Palestina e alzare i salari

Oggi, a Milano, un corteo di centinaia di cittadini, studenti e sindacalisti di base si sono riuniti per una protesta vibrante: chiedere di fermare il genocidio in Palestina e alzare i salari. Con striscioni e cori unitari, hanno dimostrato che la solidariet√† e la giustizia sociale sono pi√Ļ attuali che mai, invitando tutti a riflettere sull'importanza di un impegno condiviso per un futuro pi√Ļ equo e pacifico. La voce di Milano si √® alzata forte e chiara: il cambiamento √® possibile, e parte da qui.

Milano, 20 giugno 2025 - Oggi, venerd√¨ 20 giugno 2025,¬† in occasione dello sciopero generale sindacati di base, studenti e associazioni in corteo a Milano¬†per chiedere di " fermare il genocidio in Palestina e alzare i salari", come recitava lo striscione che apre la manifestazione. Presenti alla manifestazione diverse centinaia (per gli organizzatori un migliaio) di¬†persone in corteo lungo¬†le vie del centro di Milano, con bandiere della Cub e della Palestina. Davanti all'universit√† Statale sono stati accessi dei fumogeni rossi contro il riarmo e per chiedere il cessate il fuoco a Gaza. Cos√¨ come nei pressi della sede di Assolombarda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Sciopero, a Milano corteo sindacati base: ‚ÄúFermare il genocidio in Palestina e alzare i salari‚ÄĚ

In questa notizia si parla di: milano - corteo - sciopero - sindacati

Corteo per Sergio Ramelli a Milano, chiesta la condanna a 4 mesi per chi ha fatto il saluto romano - A Milano si √® tenuto un corteo in memoria di Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Giovent√Ļ assassinato nel 1975.

Conferenza stampa martedì 17 giugno ore 11 p.za Scala, Milano: SCIOPERO GENERALE 20 GIUGNO 2025, 24 ore, settore pubblico e privato. SINDACATI DI BASE, LAVORATORI, REALTA’ SOCIALI, COLLETTIVI STUDENTESCHI, MOVIMENTI PACIFIST Vai su Facebook

A Milano corteo sindacati base, stop genocidio in Palestina; VERSO LO SCIOPERO PER GAZA DEL 20 GIUGNO: A MILANO CORTEO DA PIAZZA SANTO STEFANO ALLA SCALA; Corteo in centro a Milano per lo sciopero: tutte le linee Atm deviate.

A Milano corteo sindacati base, stop genocidio in Palestina - Sindacati di base, studenti e associazioni sfilano in corteo a Milano in occasione dello sciopero generale per chiedere di "fermare il genocidio in Palestina e alzare i salari", come recita lo strisci ... Si legge su ansa.it

Sciopero, a Milano corteo sindacati base: ‚ÄúFermare il genocidio in Palestina e alzare i salari‚ÄĚ - Oggi, venerdì 20 giugno 2025, in occasione dello sciopero generale sindacati di base, studenti e associazioni in corteo a Milano per chiedere di "fermare il genocidio in ... Lo riporta ilgiorno.it