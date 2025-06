Sciopero 20 giugno la difficile giornata dei trasporti Stop fino alle 21 con fasce di garanzia

Il 20 giugno si preannuncia una giornata di disagi per i pendolari italiani, con uno sciopero che coinvolge ferrovie e trasporto pubblico locale fino alle 21, con fasce di garanzia. Le principali città come Roma, Napoli, Torino, Genova, Bologna e Milano si preparano a possibili disservizi, mettendo alla prova la pazienza di cittadini e lavoratori. Resta aggiornato per pianificare al meglio i tuoi spostamenti in questa difficile giornata di mobilitazione.

Interessate ferrovie e trasporto pubblico locale. La situazione a Roma, Napoli, Torino, Genova, Bologna, Milano. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Sciopero 20 giugno, la difficile giornata dei trasporti. Stop fino alle 21 con fasce di garanzia

In questa notizia si parla di: sciopero - giugno - difficile - giornata

Sciopero delle poste il 3 giugno: a Bergamo coinvolti 1.300 lavoratori - Il 3 giugno, Bergamo si prepara a una significativa mobilitazione con lo sciopero nazionale delle poste, indetto da Slc Cgil e UilPoste.

Giornata difficile oggi 16 giugno per chi usa i treni Vai su Facebook

C’è lo sciopero: giornata difficile per treni, bus, metro e aerei tra cancellazioni e ritardi; Sciopero oggi 20 giugno: 32 voli cancellati Ita Airways, orari di treni Trenitalia, Italo e mezzi pubblici; Sciopero generale, giornata difficile per i trasporti.

Sciopero oggi 20 giugno: 32 voli cancellati Ita Airways, orari di treni Trenitalia, Italo e mezzi pubblici - Oggi, venerdì 20 giugno, giornata difficile per il settore dei trasporti a causa dello sciopero generale proclamato dai sindacati Usb, Cub e Cobas ... Scrive fanpage.it

Difficile giornata dei trasporti: scioperano gli autonomi. Stop fino alle 21 con fasce di garanzia - La situazione a Roma, Napoli, Torino, Genova, Bologna, Milano ... Da repubblica.it