Sciopero 20 giugno in piazza a Milano per gli stipendi e la Palestina | È una guerra mondiale

Il 20 giugno, Milano si mobilita con uno sciopero e un corteo per difendere stipendi equi e solidarizzare con la popolazione di Gaza. Da Piazza Santo Stefano a Piazza della Scala, cittadini e lavoratori si uniscono in protesta contro le ingiustizie sociali e internazionali, esprimendo anche il loro dissenso verso il piano ReArm Europe / Readiness 2030. La voce di chi lotta per un mondo pi√Ļ giusto non si ferma, perch√© ogni azione conta.

Lo sciopero dei lavoratori in protesta per gli stipendi troppo bassi e la lotta in sostegno alla popolazione di Gaza si uniscono a Milano, con un corteo partito da Piazza Santo Stefano e arrivato a Piazza della Scala, sede del comune. Tra gli obiettivi, spiegano gli organizzatori, esprimere la contrariet√† al piano ReArm Europe Readness 2030. Walter Montagnoli, segretario nazionale Cub: ‚ÄúSiamo contro il genocidio di Israele a Gaza, stiamo assistendo a quello che diceva Papa Francesco, ossia una guerra mondiale a pezzi‚ÄĚ. In piazza anche Khader Tamimi, presidente della comunit√† palestinese di Lombardia. 🔗 Leggi su Lapresse.it ¬© Lapresse.it - Sciopero 20 giugno, in piazza a Milano per gli stipendi e la Palestina: ‚Äú√ą una guerra mondiale‚ÄĚ

In questa notizia si parla di: piazza - sciopero - milano - stipendi

Sciopero dei lavoratori Enel, i sindacati: "Il 29 maggio in piazza contro i nuovi orari di lavoro sfalsati" - Il 29 maggio, i lavoratori Enel tornano in piazza a Palermo per lo sciopero contro i nuovi orari di lavoro sfalsati, decisi unilateralmente dall’azienda.

Nel giorno dello sciopero generale indetto per il *20 GIUGNO, l'USB Lombardia ha organizzato un corteo a Milano*, insieme ad altre organizzazioni sindacali conflittuali, che partendo da Piazza Fontana raggiungerà Piazza della Scala, per protestare: * contro Vai su Facebook

Sciopero Milano, in piazza per gli stipendi e la Palestina: E' una guerra mondiale; Sciopero McDonald‚Äôs, chiuso il locale in piazza Duomo. I lavoratori: ‚ÄúVogliamo stipendi pi√Ļ alti‚ÄĚ; Contratti scaduti e stipendi bassi: le richieste dei lavoratori in sciopero, dai trasporti all‚Äôindustria.

Sciopero Milano, in piazza per gli stipendi e la Palestina: "E' una guerra mondiale" - (LaPresse) Lo sciopero dei lavoratori in protesta per gli stipendi troppo bassi e la lotta in sostegno alla popolazione di Gaza si uniscono a ... stream24.ilsole24ore.com scrive

Sciopero generale, le voci dei lavoratori dal corteo di Milano: ‚ÄúLo facciamo per i nostri figli, coi nostri stipendi qui non si vive‚ÄĚ - Per questo oggi ha scelto di scendere in piazza a Milano insieme a migliaia di lavoratrici e lavoratori per aderire allo sciopero generale ... Come scrive ilfattoquotidiano.it