Sciopero 20 giugno i metalmeccanici bloccano la tangenziale di Bologna

Il 20 giugno, i metalmeccanici di Bologna hanno dato voce alle loro rivendicazioni bloccando la tangenziale con un corteo di oltre 7.000 lavoratori. L’azione, autorizzata dalla Questura, mira a chiedere un rinnovo del contratto nazionale e ha creato momenti di forte impatto nel traffico cittadino. Su richiesta degli organizzatori, questa protesta pacifica si svolge nel rispetto delle regole, ma il messaggio è chiaro: la tutela dei diritti dei lavoratori non può più aspettare.

Gli oltre 7.000 metalmeccanici che partecipano alla manifestazione a Bologna per chiedere il rinnovo del contratto nazionale di lavoro hanno invaso la tangenziale del capoluogo emiliano, bloccando il traffico. L'iniziativa è stata autorizzata dalla Questura che ha concesso ai manifestanti un tempo di 45 minuti per poter mettere in scena la protesta. Il percorso prevede circa quattro km di corteo lungo la tangenziale. Su richiesta degli organizzatori sono vietati i fumogeni. Alcuni camionisti e automobilisti che stanno percorrendo le corsie parallele rispetto a quelle occupate dalla manifestazione stanno suonando i clacson in solidarietà. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Sciopero 20 giugno, i metalmeccanici bloccano la tangenziale di Bologna

In questa notizia si parla di: tangenziale - metalmeccanici - bologna - sciopero

Protesta dei metalmeccanici blocca la tangenziale di Bologna. In 7mila per il rinnovo del contratto. La diretta - In un corteo di 7.000 metalmeccanici, Bologna si ferma: la protesta per il rinnovo del contratto nazionale blocca temporaneamente la tangenziale.

Ecco la causa della colonna di fumo visibile in molte zone di Bologna Vai su Facebook

Metalmeccanici in sciopero bloccano la Tangenziale, oltre 8mila in corteo | VIDEO; Sciopero Metalmeccanici. “I lavoratori in sciopero entrano in tangenziale a Bologna e nel Porto di Ancona, senza il contratto il paese si blocca”; Sciopero metalmeccanici, 7000 manifestanti invadono la tangenziale di Bologna.

10mila metalmeccanici bloccano la tangenziale a Bologna, la questura: denuncia con dl sicurezza - Sui manifestanti scatta il nuovo decreto sicurezza. Lo riporta msn.com

Sciopero metalmeccanici, 7000 manifestanti invadono la tangenziale di Bologna - Al via la manifestazione di sindacati e operai del settore metalmeccanico per chiedere il rinnovo del contratto nazionale. Da rainews.it