Sciopero 20 giugno | coinvolti treni aerei e trasporto pubblico locale A Milano linee aperte anche dopo le 8.45

Venerdì 20 giugno si preannuncia una giornata di disagi e mobilitazioni, con uno sciopero generale che coinvolge treni, aerei e trasporto pubblico locale a Milano. Nonostante le linee rimangano aperte anche dopo le 8:45, i cittadini dovranno fare i conti con possibili ritardi e cancellazioni. La protesta, proclamata dai sindacati autonomi Cub, Sgb e Usb, mira a evidenziare le criticità del settore e coinvolge tutte le categorie, scuole e sanità comprese.

I sindacati autonomi Cub, Sgb e Usb hanno proclamato sciopero per tutta la giornata di oggi, venerdì 20 giugno. Si tratta di uno sciopero generale nazionale che riguarda tutte le categorie, comprese la scuola e la sanità, ma le criticità maggiori dovrebbero riscontrarsi nei trasporti. In particolare, per le ferrovie lo stop è iniziato ieri dalle 21 fino alle 20.59 di oggi con fasce di garanzia per il trasporto regionale tra le 6 e le 9 e dalle 18 alle 21, mentre per il trasporto pubblico locale le fasce di garanzia sono diverse a livello regionale. L’agitazione sindacale, riporta Trenitalia, potrebbe infatti avere impatti sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it