Il 20 giugno a Roma, USB e PAP scendono in piazza con un simbolico carro armato di cartone davanti alla sede di Leonardo, simbolo di pace e protesta contro le politiche belliciste. Un presidio forte e visibile, che unisce sindacalisti, rappresentanti di Potere al Popolo e Cambiare Rotta – Osa, per rivendicare un futuro senza armi e conflitti. La mobilitazione si fa sentire: la lotta per la pace non si ferma.

In occasione dello sciopero generale, l’Unione Sindacale di Base (Usb) ha organizzato un presidio sotto la sede romana di ‘Leonardo S.p.A.’, in piazza Montegrappa. Insieme ai sindacalisti una rappresentanza di Potere al Popolo e di Cambiare Rotta – Osa. I manifestanti hanno costruito un carro armato di cartone, posizionandolo di fronte all’ingresso dell’azienda, denunciando così la complicità in quelle che considerano le politiche belliciste del governo italiano, dell’Ue e della Nato. Sasha Colautti, del direttivo nazionale Usb, denuncia: “Miliardi per il riarmo e per la guerra, mentre i soldi non ci sono mai quando c’è da parlare di sanità, scuola e quando c’è da difendere l’industria di questo Paese votata alla direzione civile”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sciopero 20 giugno, a Roma Usb e PaP portano finto carro armato sotto sede Leonardo: “No armi, sì pace”

