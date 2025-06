Sciopero 20 giugno 2025 | oggi treni aerei e bus cancellati o in ritardo Gli aggiornamenti

Oggi, 20 giugno 2025, l'Italia affronta una giornata di grande fermento con treni, aerei e bus cancellati o in ritardo a causa dello sciopero generale indetto dai sindacati Usb, Cub e Cobas. Un evento che mette in crisi la mobilità nazionale, coinvolgendo scuole, sanità e servizi pubblici. Restate aggiornati con DayItalianews per non perdere nessuna novità su questa giornata di forte impatto social-economico e organizzativo.

Giornata complessa per pendolari e viaggiatori in tutta Italia. Venerdì 20 giugno si sta rivelando una giornata critica per la mobilità e i servizi pubblici, a causa dello sciopero generale nazionale indetto dai sindacati autonomi Usb, Cub e Cobas. Lo sciopero coinvolge tutte le categorie lavorative, con un impatto significativo su trasporti, scuola e sanità . A essere particolarmente colpiti sono i servizi ferroviari, il trasporto pubblico locale e il settore aereo. Treni: disagi ma servizio attivo nelle fasce garantite. Nonostante numerose cancellazioni e ritardi da Nord a Sud, la circolazione ferroviaria non si è completamente fermata.

