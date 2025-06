Scioperano gli autonomi giornata difficile per i trasporti

Oggi l’Italia si ferma per uno sciopero degli autonomi, coinvolgendo trasporti, scuola e sanità. Un giorno cruciale che mette alla prova la mobilità e i servizi essenziali del paese. Tra proteste e difficoltà, cittadini e lavoratori sono chiamati a trovare nuove soluzioni in questa giornata caratterizzata da disagi e incertezza. È un momento che richiede solidarietà e capacità di adattamento, poiché le ripercussioni si fanno sentire su tutta la nazione.

Giornata difficile per i trasporti oggi per lo sciopero proclamato dai sindacati autonomi Usb, Cub e Cobas. Lo sciopero è generale e riguarda quindi tutte le categorie, comprese la scuola e la sanità, ma le criticità maggiori dovrebbero esserci nei trasporti. Per le Ferrovie lo stop è iniziato ieri dalle 21 fino alle 20.59 di oggi con fasce di garanzia per il trasporto regionale tra le 06.00 e le 09.00 e dalle 18.00 alle 21.00 mentre per il trasporto pubblico locale le fasce di garanzia sono diverse a livello regionale. L'agitazione sindacale, secondo quanto spiegato da Trenitalia che invita i viaggiatori a informarsi e nel caso a riprogrammare il proprio viaggio, potrebbe avere impatti sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scioperano gli autonomi, giornata difficile per i trasporti

