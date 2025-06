Scioperano gli autonomi giornata difficile per i trasporti Ecco le fasce protette

Oggi l’Italia vive una giornata di sfide, con uno sciopero degli autonomi che coinvolge trasporti, scuola e sanità. La mobilitazione, proclamata da Usb, Cub e Cobas, mette alla prova la normalità delle nostre giornate, ma per garantire i servizi essenziali sono state previste fasce protette. Ecco le principali informazioni per orientarci in questa giornata complessa e garantire la sicurezza di tutti.

Giornata difficile per i trasporti oggi per lo sciopero proclamato dai sindacati autonomi Usb, Cub e Cobas. Lo sciopero è generale e riguarda quindi tutte le categorie, comprese la scuola e la sanità, ma le criticità maggiori dovrebbero esserci nei trasporti. Per le Ferrovie lo stop è iniziato ieri dalle 21 fino alle 20.59 di oggi con fasce di garanzia per il trasporto regionale tra le 06.00 e.

