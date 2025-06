Schianto tremendo Marco muore a 32 anni | lascia la moglie incinta

auto, stava attraversando un’intersezione quando è avvenuto lo schianto tremendo. La sua vita si è spezzata all’improvviso, lasciando dietro di sé una moglie incinta e un vuoto incolmabile nella comunità. In un attimo, il sogno di un futuro felice si è tramutato in dolore e incredulità. La storia di Marco ci ricorda quanto sia fragile la vita e quanto sia importante apprezzare ogni momento con chi amiamo.

Era una mattina come tante, una di quelle che ci si aspetta di iniziare con la solita routine. Ma per Marco Riccomagno, 32 anni, quel viaggio quotidiano è sfociato in una tragedia che ha lasciato un’intera comunità in lacrime. In un’alba che sembrava promettere una giornata normale, tutto è cambiato in un istante. Erano le 6 del mattino quando le strade di Lido di Camaiore e Viareggio sono state scosse da un impatto devastante. Marco, sul suo tragitto verso il lavoro, ha incontrato il suo destino in un fatale scontro con un furgone. Le ferite riportate sono risultate subito gravissime. Nonostante l’intervento immediato del 118, ogni sforzo per salvare Marco si è rivelato inutile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

