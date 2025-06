Schianto all’incrocio Morto il centauro Uruci

Un tragico incidente si è consumato all’incrocio, portando via la vita di Leonard Uruci, il centauro albanese di 42 anni. Sbalzato dalla sua Ducati durante lo scontro con una Peugeot 2008, l’uomo ha perso la vita subito dopo il ricovero in ospedale. Le indagini degli agenti sono ancora in corso, mentre la comunità piange un’altra vittima di tragedie stradali. Un monito alla prudenza che non deve mai mancare sulla strada.

Lo schianto all’incrocio. Il centauro che viene sbalzato dalla sella e proiettato in avanti. La corsa in ambulanza e il decesso subito dopo il ricovero in ospedale. Sono le ultime ore di vita di Leonard Uruci, il quarantaseienne albanese morto nello scontro tra la sua Ducati e una Peugeot 2008 guidata da un trentasettenne italiano residente in città. Stando ai primi rilievi degli agenti del Nucleo Radiomobile della polizia locale, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, l’incidente è avvenuto qualche minuto prima delle 21 di ieri. La ricostruzione dice che la moto di Uruci stava percorrendo via Osoppo in direzione piazzale Siena a velocità sostenuta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Schianto all’incrocio Morto il centauro Uruci

In questa notizia si parla di: schianto - incrocio - morto - centauro

