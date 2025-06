Schiaffo a Conte Juventus in pressing feroce sul pallino del Napoli | missione sorpasso per Comolli

La Serie A si avvicina con tensione e suspense: la Juventus, prontissima a riscrivere i propri destini, mira a infliggere un severo colpo morale a Conte, suo ex allenatore, con un pressing feroce su un elemento chiave del Napoli. Intanto, Comolli si prepara a superare De Laurentiis, consolidando così una corsa al titolo già infuocata. La stagione 2024 promette emozioni, perché in Italia, il calcio è sempre imprevedibile e sorprendente.

Dopo il voltafaccia per rimanere a Napoli, la Juventus vuole rifilare uno schiaffo morale al suo ex allenatore Conte. Comolli vuole ottenere il sorpasso sul pallino di De Laurentiis. Siamo solamente al 20 di giugno, ma √® gi√† possibile immaginare la successione ai nastri di partenza della Serie A che comincer√† il prossimo 23 agosto. Di norma si dice che chi detiene il titolo parte favorito. Convinzione ulteriormente alimentata dal colpaccio messo a segno da¬† Aurelio De Laurentiis,¬† Kevin De Bruyne. Ci sono pochi dubbi rispetto al fatto che Antonio Conte¬† ripartir√† in pole, sebbene il condottiero dovr√† essere bravo a gestire uno dei suoi talloni d‚ÄôAchille, il doppio impegno. 🔗 Leggi su Rompipallone.it