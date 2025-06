Scherma l’Italia dei tanti esordienti supera l’esame Non vince il medagliere ma fa meglio di Basilea

L’Italia della scherma, con tanti esordienti, supera l’esame di Genova nonostante non conquistare il medagliere. Rispetto a Basilea, la squadra fa meglio in quantità di medaglie complessive e si conferma come un vivaio di talenti emergenti. I nostri giovani atleti, tra difficoltà e soddisfazioni, dimostrano che il futuro della scherma italiana è più brillante che mai. È un segnale positivo che apre nuove speranze per le prossime sfide internazionali.

Calato il sipario sugli Europei di Genova è tempo di un bilancio sui risultati ottenuti dalla scherma italiana nella manifestazione di casa. Rispetto allo scorso anno l’Italia non ha vinto il medagliere (successo per la Francia), conquistando due ori in meno, ma vincendo più medaglie in totale a differenza di quanto era accaduto a Basilea. Nel 2024 erano stati undici i podi, mentre questa volta sono tredici, con tre meravigliosi titoli (tutti dal fioretto), due argenti e ben otto bronzi, alcuni dei quali potevano tranquillamente essere di un metallo ancora più importante. Si parlava di un fioretto da tre ori e non c’è alcun dubbio che il protagonista principale in casa Italia di questi Europei è stato Guillaume Bianchi, capace di conquistare prima l’oro a livello individuale e poi di trascinare anche la squadra al successo con un strepitoso ultimo assalto contro la Francia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, l’Italia dei tanti esordienti supera l’esame. Non vince il medagliere, ma fa meglio di Basilea

