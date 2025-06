Scenario delle Professioni | oggi e domani forum di TeamSystem

Il mondo delle professioni sta attraversando una rivoluzione senza precedenti, alimentata dalla trasformazione digitale e dall’innovazione. Il forum "Scenario delle Professioni: oggi e domani" di TeamSystem a Roma ha offerto un'occasione unica per analizzare queste evoluzioni, confrontarsi sulle sfide future e scoprire come prepararsi al meglio. A margine dell'evento, abbiamo parlato con Renato...

Roma, 20 giu. (askanews) - Capire la trasformazione profonda vissuta dalle professioni, analizzarne gli aspetti innovativi e valutare gli impatti della trasformazione digitale su di esse. Con questi obiettivi è andata in scena l'edizione 2025 di "Scenario delle Professioni: oggi e domani", il forum organizzato da TeamSystem in collaborazione con Euroconference e The European House - Ambrosetti. A margine dell'evento abbiamo parlato con Renato Loiero, Consigliere del Presidente del Consiglio dei Ministri: "Oggi alla Camera si è tenuto un importante convegno sull'impatto economico dell'intelligenza artificiale e l'argomento è oggetto di regolazione come è noto sia a livello europeo con l'AI Act sia a livello nazionale con un disegno di legge che sta per essere approvato e alle battute finali è proprio in questi giorni alla Camera dei Deputati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net