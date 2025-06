Scenari di quartiere sabato 21 giugno Duo Ausencias in El corazon al sur in Corea

Preparati a vivere un'esperienza unica nel cuore di Corea: sabato 21 giugno alle 19.30, Via Gobetti si trasforma in un palcoscenico intimo con il Duo Ausencias in "El Corazon al Sur". Unisciti a questa serata speciale di serenate improvvisate, dove musica e sorpresa si incontrano sotto le finestre di un immaginario innamorato, rendendo il quartiere protagonista di un evento memorabile. Non mancare!

Dal 2023 il festival Scenari di Quartiere si √® arricchito di appuntamenti musicali in forma di serenate improntate ad una natura di incursione, improvvisata, sotto le finestre di un immaginario amante. Sabato 21 giugno, alle 19.30 in Via Gobetti nel quartiere Corea, sar√† la volta del Duo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it ¬© Livornotoday.it - Scenari di quartiere, sabato 21 giugno Duo Ausencias in "El corazon al sur" in Corea

Scenari di quartiere, venerdì 20 giugno Mario Perrotta in "Un bès" a Villa Mimbelli - Venerdì 20 giugno alle 19.30, Villa Mimbelli si trasforma in un palcoscenico di emozioni con "Scenari di quartiere".

Sabato 29 Giugno, o meglio nei giorni immediatamente precedenti si è concretizzato un altro progetto: L'imbandieramento del quartiere. Un "imbandieramento" molto Sui Generis. Infatti l'imbandieramento è avvenuto con l'esposizione a parte di molti esercizi c Vai su Facebook

