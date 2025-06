Scazzottata al Royal Ascot | il fuoriprogramma brutale che imbarazza reali e vip

Ma questa volta, il vero spettacolo si è consumato tra scontri e urla, lasciando tutti senza parole. La scazzottata al Royal Ascot ha scosso le eleganti atmosfere di uno degli eventi più prestigiosi del Regno Unito, coinvolgendo re e vip in un episodio che farà parlare per molto tempo. Una brutta avventura che dimostra come anche il mondo dorato possa nascondere sorprese brutali e inattese.

Londra, 20 giugno 2025 – Una scazzottata in giacca e cravatta degna di una sceneggiatura di Hollywood. Tra i vialetti che attraversano l'erba dell'ippodromo più famoso d'Inghilterra, nel Berkshire, è andata in scena una vera e propria rissa: protagonisti due spettatori del celebre Royal Ascot, manifestazione ippica per eccellenza, fondata dalla Regina Anna nel lontano 1711. Kermesse prestigiosa, dove l'attrazione principale sono i cappelli dei reali britannici, oltre alle corse di cavalli. Il Royal Ascot è più un appuntamento glam che un evento sportivo. Il dress code è rigido e altrettanto rigida è l' etichetta.

