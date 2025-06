Scandalo Ue delle lobby green | il centrodestra europeo ottiene una commissione d' inchiesta

Lo scandalo delle lobby green scuote l’Europa: il centrodestra ottiene una Commissione d'inchiesta per fare luce sui finanziamenti sospetti alle ONG ambientaliste. Un segnale chiaro di come le forze conservatrici europee stiano consolidando il loro ruolo di baluardo contro le ingerenze di gruppi di pressione. Mentre Socialisti e Verdi sembrano perdere peso, l’attenzione si concentra ora sulla trasparenza e sulla corretta gestione dei fondi pubblici, un passo fondamentale per il futuro dell’Unione.

Ormai Socialisti e Verdi contano sempre meno in seno alla Ue. Ieri al parlamento europeo è andata in scena ancora una volta la maggioranza che unisce Popolari, Conservatori e Patrioti con il voto che ha istituito un organismo ad hoc, all'interno della commissione «Cont» che si occupa del controllo dei bilanci, per indagare sullo scandalo delle lobby green. Parliamo dei soldi che sarebbero stati elargiti a mani basse alle ong ambientaliste al fine di condizionare le scelte degli eurodeputati per far passare le politiche "ultra-verdi" della scorsa legislatura. Tutto è nato a gennaio scorso grazie a un'inchiesta giornalistica del quotidiano olandese Telegraaf. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Scandalo Ue delle lobby green: il centrodestra europeo ottiene una commissione d'inchiesta

scandalo - lobby - green - europeo

