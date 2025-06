Scafati sciopero dei lavoratori Miorelli dal 3 luglio

Il 3 luglio Scafati si fermerà: i lavoratori della Miorelli Service, impegnati nelle pulizie del Municipio, proclamano uno sciopero per rivendicare migliori condizioni e rispetto. La decisione, comunicata dalla Flaica Cub Salerno alle autorità competenti, mette in evidenza le criticità di un settore fondamentale per la città. Un momento cruciale che potrebbe segnare un passo importante verso un dialogo più aperto e soluzioni condivise.

Sarà il 3 luglio la data dello sciopero proclamato dai lavoratori della Miorelli Service impegnati nelle pulizie del Municipio di Scafati. A comunicarlo è la Flaica Cub Salerno, che ha informato le autorità competenti, tra cui la Prefettura, l’Ispettorato del Lavoro e la Commissione di Garanzia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Scafati, sciopero dei lavoratori Miorelli dal 3 luglio

In questa notizia si parla di: scafati - sciopero - lavoratori - miorelli

Scafati, sciopero dei lavoratori Miorelli dal 3 luglio; Scafati, pulizie al Municipio: lavoratori della Miorelli in sciopero dal 3 luglio; Scafati, stop agli straordinari per i lavoratori del seosettore pulizie: “Condizioni insostenibili”.

Pulizie al Municipio di Scafati: lavoratori della Miorelli in sciopero dal 3 luglio - StampaSarà giovedì 3 luglio la nuova data dello sciopero proclamato dal personale addetto alle pulizie del Comune di Scafati, dipendente della Miorelli Service. Da salernonotizie.it

Scafati: Miorelli Service, sospesi straordinari. Flaica Cub chiede incontro urgente - Stampa Clima di tensione tra i dipendenti della Miorelli Service in servizio presso il Comune di Scafati. Scrive salernonotizie.it