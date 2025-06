Scadenze fiscali 20 giugno 2025 ultimo giorno per annullare il 730 precompilato

Se hai inviato il modello 730 precompilato e desideri apportare modifiche o annullarlo, ricorda che il 20 giugno 2025 è l’ultimo giorno utile. Questa scadenza rappresenta un momento cruciale per verificare e, se necessario, correggere la tua dichiarazione dei redditi. Non perdere questa opportunità: agisci in tempo per evitare eventuali sanzioni o complicazioni future. L’annullamento del 730 precompilato può fare la differenza per una gestione fiscale senza stress.

Gli appuntamenti fiscali di giugno si avviano verso la conclusione con le ultime scadenze del mese. Dopo gli obblighi con Imu, Iva, Irpef, cedolare secca e altri obblighi, venerdì 20 giugno sarà l’ultima data possibile per per poter annullare il 730 precompilato già inviato. Entro la stessa giornata è previsto il termine ultimo per l’invio delle comunicazioni relative al canone Tv da parte delle imprese elettriche. L’annullamento del 730 precompilato. Il modello 730 precompilato può essere annullato dal 19 maggio al 20 giugno 2025 nel caso in cui il contribuente si fosse reso conto di errori commessi nella dichiarazione dei redditi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Scadenze fiscali 20 giugno 2025, ultimo giorno per annullare il 730 precompilato

