Savona | golden power da perfezionare coordinare con regole europee

Nel panorama finanziario italiano, il delicato equilibrio tra le norme sul Golden Power e le regolamentazioni europee richiede un approfondito perfezionamento. La crescente richiesta di interventi nel settore sottolinea l'importanza di coordinare efficacemente queste normative per garantire stabilità e competitività . Come evidenziato dal presidente della Consob, Paolo Savona, è fondamentale armonizzare le regole per proteggere gli interessi nazionali senza perdere di vista il quadro europeo. Solo così si potrà assicurare un mercato equilibrato e trasparente a livello continentale.

Milano, 20 giu. (askanews) – “L’interazione tra le regole del gioco di mercato e societarie stabilite dal Tuf e le norme sul golden power presenta aspetti che richiedono di essere perfezionati e coordinati con le regole dei trattati europei”. Lo ha detto il presidente della Consob, Paolo Savona, nel corso del suo intervento all’incontro annuale con il mercato finanziario. “In Italia – ha sottolineato – aumentano le richieste di tali interventi rivolte al Governo, affrontando le incertezze applicative di una normativa ufficialmente introdotta come extra-ordinem, diventata multi-purpose, sotto la spinta della nuova fase geopolitica di una caduta di dialogo tra Stati”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

