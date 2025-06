Savona domenica per la prima volta la Ocean Viking sbarca in porto in città | 72 migranti a bordo

Domenica a Savona si apre un nuovo capitolo di solidarietà con l’arrivo storico della Ocean Viking, che porta in porto 72 migranti tra speranza e sfide. La notizia ha messo in moto la comunità, pronta ad accogliere con calore e collaborazione. È un’occasione per dimostrare come l’umanità possa unire le forze di fronte alle emergenze, lasciando il segno di una città aperta e solidale.

La prefettura ha annunciato alle forze dell'ordine e alle istituzioni cittadine l'arrivo della nave umanitaria al momento in navigazione. In tanti mobilitati per l'accoglienza.

