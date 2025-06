Savona criptovalute campo dei miracoli di Pinocchio

"Alle turbolenze più recenti ha concorso il movimento della faglia tellurica delle cryptocurrency sottostante al territorio monetario e finanziario tradizionale, con possibili sbocchi dalle proporzioni imperscrutabili; il rischio è riemerso sotto la spinta dell'illusione di facili guadagni così ben descritta da Carlo Collodi nel "Campo dei miracoli" di Pinocchio e ha trovato alimento nel successo conseguito da quelli che hanno sfruttato l'occasione offerta dallo sviluppo delle tecnologie informatiche". E' l'allarme del presidente della Consob Paolo Savona del suo settimo e ultimo disccorso all'incontro con il mercato finanziario. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Savona, criptovalute campo dei miracoli di Pinocchio

