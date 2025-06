Savona coordinare il golden power con le regole europee

Nel suo ultimo intervento, il presidente della Consob, Paolo Savona, sottolinea l’importanza di coordinare efficacemente il golden power con le norme europee. Mentre si intensificano le richieste di intervento da parte del Governo italiano per fronteggiare le incertezze economiche, emerge la necessità di perfezionare il quadro normativo per garantire una sinergia tra regolamentazione nazionale e i trattati comunitari. Un passo cruciale verso un mercato più stabile e trasparente.

"L'interazione tra le regole del gioco di mercato e societarie stabilite dal Tuf e le norme sul golden power presenta aspetti che richiedono di essere perfezionati e coordinati con le regole dei trattati europei ". Lo ha affermato il presidente della Consob, Paolo Savona, nel suo settimo e ultimo intervento discorso al mercato. "In Italia - ha aggiunto - aumentano le richieste di tali interventi rivolte al Governo, affrontando le incertezze applicative di una normativa ufficialmente introdotta come extra-ordinem, diventata multi-purpose, sotto la spinta della nuova fase geopolitica di una caduta di dialogo tra Stati".

