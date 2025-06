savona alla consob 52 esposti da banche coinvolte nel risiko

Savona e la CONSOB sono al centro di un'anomala escalation bancaria: 52 esposti da banche coinvolte nel risiko, che rivelano tensioni crescenti nel sistema finanziario. A fine 2024, le iniziative di alcune istituzioni si sono moltiplicate, portando a richieste di chiarimento che evidenziano la complessità delle negoziazioni e il rischio di controversie non preventivamente risolte. Un quadro che solleva interrogativi sulla stabilità e trasparenza del settore.

Da fine 2024 " una parte significativa del sistema bancario e finanziario ha preso importanti iniziative, avviando 6 offerte pubbliche di acquisto eo scambio che, al di l√† del consueto lavoro richiesto in attuazione delle norme vigenti, hanno generato 52 esposti o richieste di chiarimento da parte degli stessi soggetti convolti per risolvere le controversie nascenti dall'assenza di preventivi accordi tra le parti, condizione peraltro non necessaria nello spirito della contendibilit√† tipico dell'economia di mercato competitivo". Lo ha detto il presidente della Consob Paolo Savona parlando anche di "difficolt√† di dialogo" con la Bce.